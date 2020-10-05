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Aktüel Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek
Aktüel

Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:25:04 -
Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in yaptırdığı kreşin temeli atıldı.

Şükrüpaşa Mahallesinde yaptırılan kreşin temel atma töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülkeler için en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlendiği kriterlerin başında eğitimin geldiğinin altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Şehirlerin gelişmesinde birçok şeyi ölçü alabilirsiniz. Yolları, parkları, binaları alabilirsiniz. Ama ülkelerin gelişmesinde kriter alabileceğiniz şeyle bellidir. Bunların başında eğitim gelir, kültür ve sanat gelir. Hiçbir yol, hiçbir yeşil alan ve köprü milletleri geleceğe taşımaz. Bir milleti ileriye taşımak istiyorsanız yapacağınız yatırım eğitim yatırımıdır, kültür ve sanat yatırımıdır. Bugün değerli ağam Seyfettin Selim ile evlatlarımızı Mustafa Kemal Atatürk ilke ve ışığı doğrultusunda yetiştirecek olan bu nadide eğitim yuvasını şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İki altın kemerli, en çok güreş ağalığı yapma unvanı nedeniyle "rekortmen ağa" olarak anılan Kırkpınar Ağası Selim de teknolojik, güzel bir okulu kente kazandırdıklarını belirterek gelecek yıl Kırkpınar güreşlerinden önce okulun açılışını yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardında T.C. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi temeli protokol üyelerince atıldı.

Açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.



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