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Kırkpınar’da Trakya Birlik farkı

Bu yıl 658.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
Kırkpınar’da Trakya Birlik farkı

Bu yıl 658.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Trakya Birlik Spor Kulübü pehlivanları kürsüye çıkarak fark oluşturdu.


Trakya Birlik Spor Kulübü Pehlivanı Deste Orta Boyda Güreşen Emre Ayyıldız karşılaştığı bütün rakiplerini yenerek şampiyon olurken, Küçük Orta Büyük Boyda Yusuf Kaflı, 3. olarak Edirne’ye madalyaları kazandıran sporcular oldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “658 yıldır yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dualı çayırda sporcularımızın Edirne’ye madalyalar getirmesi bizleri gururlandırdı, emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz. Gönül isterdi ki daha çok kürsü yapalım, Edirne’mize daha çok madalyalar getirelim, bu sene 1 şampiyonumuz, 1 de 3.’müz var inşallah önümüzdeki sene bu kürsü ve madalyalar daha da artacaktır. Pehlivanlarımız, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde sıkı bir çalışma temposundan geçti. Başpehlivan Ahmet Yavuz sporcularımız ile birebir ilgilenerek tecrübelerini aktardı, diğer hocalarımız ekip olarak Habil Kara, Aziz Özcan, Tamer Ergül sporcularımızı karşılaşmalara hazırladılar ve emeğimizi 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 1 şampiyon, 1 üçüncü çıkararak aldık. Bizlerden desteklerini maddi ve manevi anlamda esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün ve yönetim kurulu üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’e, Trakya Birlik Spor Kulübü idarecilerine, antrenörlerimize, pehlivanlarımızın ailelerine teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
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