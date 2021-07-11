  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
‘Türk Yıldızları’ nefes kesti
Ankara'da simit fiyatlarına zam!
MHP'den Tunç Soyer'e sert tepki
Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreş çeyrek final sonuçları
Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreş çeyrek final sonuçları

Kırkpınar Yağlı Güreş çeyrek final sonuçların göre, yarı finala kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreşi yarı finali kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:15:00 - 2021-07-11 15:17:47
Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreş çeyrek final sonuçları

Başpehlivanların çektikleri kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri, Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun, Osman Aynur-Orhan Okulu, Ali Gürbüz-Serhat Gökmen, İsmail Koç-Yıldıray Akın şeklinde oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatlamasıyla pehlivanlar peşreve çıktı, tribünleri selamlayan pehlivanları seyirciler coşkuyla karşıladı. Ali Gürbüz-Serhat Gökmen güreşinde boy avantajını kullanan Ali Gürbüz, Serhat'ın ataklarını boşa çıkarmayı başardı. Puanlama bölümüne kadar Serhat Gökmen'in hareketli güreşine karşın Ali Gürbüz daha sakin bir güreş sergiledi. Puanlamada hareketli geçen bölümde rakibini paça kasnak denemelerinde yakalayıp bastıran Ali Gürbüz, puanı aldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı?

Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun müsabakası da sert geçen müsabakalarından oldu. Normal sürede yenişme gerçekleşmedi, bu müsabaka da puanlama bölümüne kaldı. Bu müsabakayı da Faruk Akkoyun kazandı. Sonuçlara göre, İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay