Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı? Kırkpınar Yağlı Güreş çeyrek final sonuçları

Başpehlivanların çektikleri kura sonucu çeyrek final eşleşmeleri, Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun, Osman Aynur-Orhan Okulu, Ali Gürbüz-Serhat Gökmen, İsmail Koç-Yıldıray Akın şeklinde oldu. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatlamasıyla pehlivanlar peşreve çıktı, tribünleri selamlayan pehlivanları seyirciler coşkuyla karşıladı. Ali Gürbüz-Serhat Gökmen güreşinde boy avantajını kullanan Ali Gürbüz, Serhat'ın ataklarını boşa çıkarmayı başardı. Puanlama bölümüne kadar Serhat Gökmen'in hareketli güreşine karşın Ali Gürbüz daha sakin bir güreş sergiledi. Puanlamada hareketli geçen bölümde rakibini paça kasnak denemelerinde yakalayıp bastıran Ali Gürbüz, puanı aldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finali kimler çıktı?

Şaban Yılmaz-Faruk Akkoyun müsabakası da sert geçen müsabakalarından oldu. Normal sürede yenişme gerçekleşmedi, bu müsabaka da puanlama bölümüne kaldı. Bu müsabakayı da Faruk Akkoyun kazandı. Sonuçlara göre, İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun yarı finale çıktı.