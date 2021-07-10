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Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | Kırkpınar hangi kanalda saat kaçta?
Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | Kırkpınar hangi kanalda saat kaçta?

Kırkpınar canlı izle | Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Güreşseverler müsabakaları nereden hangi saatlerde izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Kırkpınar hangi kanalda veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 13:38:00 -
Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | Kırkpınar hangi kanalda saat kaçta?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ikinci gün güreşleri için 10 Temmuz Cumartesi günü çayıra çıktı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | Kırkpınar hangi kanalda saat kaçta?

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci günü, küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başladı. Öğle saatlerinde tüm güreş severlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar. Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak. Yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

Kırkpınar Yağlı Güneş müsabakalarını izlemek isteyenler hangi kanaldan organizasyonun canlı yayımlandığını araştırıyor. Kırkpınar müsabakalarını DMAX’ten naklen yayımlanacak. 10 Temmuz Cumartesi günü 1.tur saat 12.30'da başlayacak. 2.ve 3.turlar ise 15.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

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