Kırklareli'nde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti. Ekipler, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili bir minibüse de el konuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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