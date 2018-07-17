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Kırklareli'nde yıldırım düştü; 1 turist hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Ürünlü köyünde bisikletli 2 turistin üzerine yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist ise yaralandı.

17 Temmuz 2018 Salı 21:47
Kırklareli'nde yıldırım düştü; 1 turist hayatını kaybetti

Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağmur ve fırtına Edirne ve Kırklareli'nde etkili oldu. Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye bisikletle giriş yapan Almanve Fransızuyruklu 2 turist, Edirne'ye gitmek üzere yollarına devam etti.

Turistler, Kırklareli-Edirne karayolu üzerinde bulunan Ürünlü köyü yakınlarında yağmura yakalandı. Köy yakınlarında üzerlerine yıldırım isabet eden turistlerden Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı turistleri Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak durumu ağır olan Alman uyruklu turist doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fransız uyruklu turist ise ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili olarak turistlerin kimliklerini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:47
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