Kırklareli’nde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, hangi ilçelerde yarın okullar tatil?

Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? 1 Mart 2022 Salı Kırklareli okul var mı?

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne kent merkezinde zaman zaman kar, zaman zaman karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında ölçüldüğü Balkanlar sınırında ise yoğun kar yağışı var. Bulgaristan sınırındaki köylerde kar bitki örtüsünü beyaza bürümüş durumda. Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Dereköy Sınır Kapısı civarında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 1 derece kaydedildiği kentte kar yağışının etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde 1 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.