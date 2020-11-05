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Aktüel Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü
Aktüel

Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:30:00 -
Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Çağlayık köyünde Suriye uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Suriyeliler, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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