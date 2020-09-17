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Aktüel Kırklareli'nde yağıştan zarar gören çiftçilere 4,5 milyon lira ödenmeye başlandı
Aktüel

Kırklareli'nde yağıştan zarar gören çiftçilere 4,5 milyon lira ödenmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:23:28 -
Kırklareli'nde yağıştan zarar gören çiftçilere 4,5 milyon lira ödenmeye başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, şiddetli yağış ve doludan zarar gören 934 çiftçiye 4 milyon 500 bin lira hasar bedeli ödemelerinin başladığı bildirildi.

Kızılcıkdere köyünde bir kahvehanede çiftçilerle bir araya gelen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hayatın temel unsuru gıdaya erişmekte en büyük emeği çiftçilerin verdiğini söyledi.

Bilgin, çiftçiliğin çok zor bir zanaat olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında hem afet hem de salgın hastalıkla ilgili baktığımızda 20 yılda, 30 yılda olan afetler bu yıl oldu. Depremler, sel felaketleri gibi çok ciddi afetlerle karşı karşıya kaldık. İnşallah Allah aziz milletimizi ve dünyadaki tüm insanlığı bu süreçlerden en kısa sürede kurtulmasına vesile olsun." dedi.

15 Haziran-7 Temmuz arasında meydana gelen şiddetli yağış ve dolunun ardından tüm kurumlar ile sahada çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Tespitler yapılmıştı. Bunları Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik. Onlar da Cumhurbaşkanlığına göndererek bu konuda zararın karşılanmasıyla ilgili örnek olabilecek, tespit edilen zararın yüzde 10'unu karşılayacak şekilde ilimize kaynak aktarıldı. Cumhurbaşkanımız özel fonundan ilimize büyük destek verildi." diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel de kent merkezinde 660, Babaeski'de 145, Lüleburgaz'da 125 ve Kofçaz'da 4 çiftçinin tarlalarında 45 milyon 700 bin lira hasar tespiti yapıldığını, 934 çiftçinin hesaplarına 4 milyon 500 bin lira hasar bedeli olarak yatırılmaya başlandığını kaydetti.

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