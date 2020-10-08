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Aktüel Kırklareli'nde vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için önlem aldı
Aktüel

Kırklareli'nde vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için önlem aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:46:54 -
Kırklareli'nde vatandaşlar araçlarını dolu yağışından korumak için önlem aldı

KIRKLARELİ (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu uyarı verilen Trakya'da bulunan Kırklareli'nde, bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için halı, naylon ve karton kutularla örttü.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte bazı vatandaşlar, araçlarını, doludan korumak için alışveriş merkezlerinin otoparkları ile apartmanların balkon altlarına bıraktı.

Kent sakinlerinden Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alarak aracının doludan zarar görmemesi için üzerini halıyla örttüğünü söyledi.

Muzaffer Kuruş ise otomobilini alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığını ifade etti.

Bazı araçların üzerinin de doludan zarar görmemesi için naylon ve karton kutularla örtüldüğü gözlendi.

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