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Kırklareli’nde vatandaş, marketteki hileyi görünce şikayet etti!

Kırklareli'nde bir vatandaş, markette reyondaki fiyat ile kasadaki fiyatın farklı olduğunu görünce, Ticaret Müdürlüğüne şikayet etti. Market hakkında işlem yapıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:25
Kırklareli’nde vatandaş, marketteki hileyi görünce şikayet etti!

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını tespit etti.

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ALO 175 üzerinden yaptığı ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Bir markette yaptıkları denetimde ihbarın doğru olduğunu belirlediklerini ifade eden Kurt, kasa öncesi reyon etiketinde 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada vatandaşlardan 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını bildirdi.

Vatandaşların şikayetleri çok değerli

Bu tür durumların yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Kurt, "Denetimlerimizde bu hususu tespit ettik. Gördük ki market reyon fiyatını değilde vatandaşlardan farklı fiyat aldığını belirledik. Marketin merkezinin İstanbul'da olması dolayısıyla hazırladığımız tutanağı İstanbul Valiliğine gönderdik. Vatandaşlarımızın yaptığı şikayet ve müracaatlar bizim için çok değerli. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda her türlü bilgiyi bizle paylaşmalılar." diye konuştu.

İşlem yapıldı

Kurt, hazırladıkları tutanağı marketin merkezinin İstanbul'da olması nedeniyle İstanbul Valiliğine gönderildiğini belirterek, inceleme sonunda markete bir yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

Kırklareli'nde vatandaşın ihbarı üzerine yapılan incelemede, reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasında fark olan bir markete işlem yapıldı.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını tespit etti.

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ALO 175 üzerinden yaptığı ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

1 lira 25 kuruş fark!

Bir markette yaptıkları denetimde ihbarın doğru olduğunu belirlediklerini ifade eden Kurt, kasa öncesi reyon etiketinde 9 lira 50 kuruş olan üründen kasada vatandaşlardan 10 lira 75 kuruş ödeme alındığını bildirdi.

Bu tür durumların yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Kurt, "Denetimlerimizde bu hususu tespit ettik. Gördük ki market reyon fiyatını değilde vatandaşlardan farklı fiyat aldığını belirledik. Marketin merkezinin İstanbul'da olması dolayısıyla hazırladığımız tutanağı İstanbul Valiliğine gönderdik. Vatandaşlarımızın yaptığı şikayet ve müracaatlar bizim için çok değerli. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda her türlü bilgiyi bizle paylaşmalılar." diye konuştu.

Kurt, hazırladıkları tutanağı marketin merkezinin İstanbul'da olması nedeniyle İstanbul Valiliğine gönderildiğini belirterek, inceleme sonunda markete bir yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:25
  1. İstanbul
  2. Kırklareli
  3. Kırklareli Ticaret Müdürlüğü
  4. market
  5. market fiyatları
  6. fiyatlarda hile

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