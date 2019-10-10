0553 313 94 23

Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı sırada kazanın içine düşerek vücudunda yanıklar oluşan kişi, hava ambulansıyla İzmir'e sevk edildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:54
Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaynayan pekmez kazanının içine düşen kişi yaralandı.

Poyralı köyünde yoğun ateşte pekmez kaynatan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü.

Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yörük'ün vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

Yörük'ün başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Yörük, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, vücudunda yanıklar oluşan 71 yaşındaki hastanın hava ambulansıyla İzmir'e sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu aktaran CeritYörük'e acil şifalar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:54
  1. Pınarhisar ilçesi
  2. Kırklareli
  3. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Sağlık ekipleri
  5. Kırklareli Devlet Hastanesi
  6. Atatürk Stadyumu
  7. İzmir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
    1. 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün..
    2. Balgam için hangi doktora gidilir
    3. Her yerde aranıyordu! Başörtüsüyle..
    4. Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç..
    5. CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed..
    6. Beşiktaş'ta aday sayısı 4'e yükseldi
    7. Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen..
    8. 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'
    9. Göğüs ağrısı için hangi doktora gidilir
    10. TBMM Başkanı Şentop'tan kritik Rusya..
    11. Selahattin Demirtaş’ın dağdaki..
    12. Sınır köylerinden Barış Pınarı..
    13. Teröristlerden Türk gazetecilere canlı..
    14. Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı:..
    15. Harekat sonrası FETÖ'cülerden dikkat..
    16. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi..
    17. Emine Erdoğan: Allah Mehmetçiğimizi..
    18. Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    19. Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen..
    20. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel..
    21. Karlov suikastı davasında 3 sanık..
    22. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
    23. Dikkat çeken operasyon açıklaması: En..
    24. Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    25. 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın..
    26. Türk askerinin karşısına çıkamayan..
    27. Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    28. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le..
    29. Uçaklar uçamaz diyorlardı.....
    30. Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve..
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü