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Aktüel

Kırklareli'nde oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı

2020-04-27 15:30:09 -
Kırklareli'nde oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

Akpınar köyünde Mesut B. (55) ile oğlu Ümit B. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut B. oğlunu ekmek bıçağı ile kasığından yaraladı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit B, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Mesut B. olayın ardından gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ümit B'nin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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