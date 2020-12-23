Kırklareli'nde minibüste 17 sığınmacı yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir minübüste 17 sığınmacı yakalandı, aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde T.F. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Irak, Mısır ve Suriye uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sürücü T.F. gözaltına alındı.