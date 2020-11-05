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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:33:41 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Babaeski, Pehlivanköy, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarılar yapıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 lira ceza yazdı.

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