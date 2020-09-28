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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "akıllı kart" uygulamasına geçildi
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "akıllı kart" uygulamasına geçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:28:35 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "akıllı kart" uygulamasına geçildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para alışverişinin önüne geçilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında "akıllı kart" uygulamasına başlandı.

Kapalı pazar yerinde "akıllı kart" uygulamasının tanıtımını gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi.

Kesimoğlu, özellikle paranın elden ele geçmesiyle hastalığın bulaşma riskinin arttığını, bu nedenle toplu ulaşım araçlarında elektronik kartla ücret ödemesinin yapılacağını ifade etti.

Daha önce Bursa, Çanakkale ve Edirne'nin bu sistemi başarıyla uyguladığını anlatan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonumuzun raporu Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul edildi. Bugünden itibaren elektronik kart uygulamasına geçiyoruz. Her geçen gün yaşam koşullarının iyileştirilmesi, daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirilmesi, yaşamın önündeki güçlüklerin aşılması noktasında yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevin ne olduğu bilinci ile hareket ettik. Gelinen noktada bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Kesimoğlu, daha sonra bir minibüse binerek sistemi denedi.

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