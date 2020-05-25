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Aktüel

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Evlerinin önünde ateş yakan, müzik yayını yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 01:29:26 -
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerince uyarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Roman vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Yayla ve Akalar Mahallerinde kuralları ihlal eden vatandaşlara yönelik uygulama yapıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri evlerinin önünde ateş yakan, müzik yayını yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları ikaz etti.

Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan vatandaşların polis ekiplerince evlerine gitmeleri sağlandı. Zaman zaman ekiplere mukavemet gösteren kişilere ise müdahale edildi.




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