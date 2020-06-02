  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:02:13 -
Kırklareli'nde kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilikten gri ve beyaz renge büründü.

Derenin suyu, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda gri ve beyaza dönüştü. Derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Köyün muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine, derede artık hiç bir canlının yaşayamadığını, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Belirli zamanlarda çevredeki fabrikaların atıkları nedeniyle gri ve beyaz renkte akan derenin suyunun tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılmadığını anlatan Balsak, yetkililerden yardım istedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Üresin ise 10 yıl öncesine kadar su içtikleri derenin eski haline kavuşturulmasını istedi.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin deredeki incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı