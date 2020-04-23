  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde kamyon kasasında 23 Nisan konseri

2020-04-23 16:21:04 -
Kırklareli'nde kamyon kasasında 23 Nisan konseri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesinin müzik ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için kamyon kasasında konser verdi.

Kırklareli Belediyesi, "Mutlu kentin, mutlu çocukları" sloganıyla müzik ekibi oluşturdu.

Ekip, kamyon kasasında cadde ve sokakları gezerek evlerinde sıkılan vatandaşlara moral konseri düzenledi.

Müziğin sesini duyanlar, balkon ve pencerelere çıkarak şarkılara eşlik etti.

Ekip, çocukların bayramını kutlayarak evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'nde telekonferans ile 35 öğrenciyle buluştu.

Öğrencilerin bayramını tebrik eden Kesimoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük gururla kutlandığını söyledi.

Kesimoğlu, Kovid-19 salgınının en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in de salgına yakalandığını ifade eden Kesimoğlu, salgının üstesinden gelineceğine inandığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı