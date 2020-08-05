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Aktüel

Kırklareli'nde gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:17:44 -
Kırklareli'nde gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde depodaki su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi.

Dün, Demircihalil köyünde su deposuna temizlik için giren ve gazdan hayatını kaybeden muhtar azası Nusret Tiryakioğlu (51) ile Çetin Tomruk (52) için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen cenaze töreninde, İl Müftü Vekili Ramazan Özdemir tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.

Ardından Tiryakioğlu ile Tomruk'un cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.


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