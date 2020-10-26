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Aktüel Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:42:34 -
Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen makine mühendisi S.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyonda S.G, Vize ilçesine bağlı Sergen köyündeki evinde gözaltına alındı.

Şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

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