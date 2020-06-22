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Aktüel

Kırklareli'nde evin bahçesindeki çitin tellerine takılan domuz kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:44:24 -
Kırklareli'nde evin bahçesindeki çitin tellerine takılan domuz kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir evin bahçesindeki çitin tellerine takılarak mahsur kalan domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Hamdibey Mahallesi'nde evinin bahçesindeki çitlerde domuz olduğunu fark eden Arif Akıncı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu domuzu tellerden kurtardı. Domuz, daha sonra doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzun güçlükle kurtarılarak doğaya bırakıldığını söyledi.

Akıncı ise ilk gördüğünde çok korktuğu domuzun, zaman zaman saldırganlaştığını ifade etti.

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