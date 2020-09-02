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Aktüel Kırklareli'nde deredeki balık ölümleri araştırılıyor
Aktüel

Kırklareli'nde deredeki balık ölümleri araştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:45:26 -
Kırklareli'nde deredeki balık ölümleri araştırılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşanan balık ölümlerinin nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Şeytan Deresi'nde ölü balık olduğunu fark eden kişiler, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlüğe bağlı ekipler, balık ölümlerinin yaşandığı derede inceleme yaparak numune aldı.

Olayın nedeniyle ilgili araştırma başlatan ekipler, derenin suyunun azaldığı ve balıkların oksijensiz kaldığı ihtimali üzerinde duruyor.

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