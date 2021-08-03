Kırklareli'nde çok sayıda sığınmacı yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 sığınmacının yakalandığı açıklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 8 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.