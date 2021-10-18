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Yerel Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:52:00 -
Kırklareli'nde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Pınarhisar, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede 16-17 Ekim'de denetim yapan ekipler, Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu aralarında çocukların da olduğu 83 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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