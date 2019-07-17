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Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 7 grubu tespit etti. 

Ekipler, Irak, Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu57 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
  1. Irak
  2. Fas
  3. İran
  4. Pakistan
  5. Afganistan
  6. düzensiz göçmenler
  7. Bulgaristan
  8. Jandarma ekipleri
  9. Demirköy ilçesi
  10. Kırklareli

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