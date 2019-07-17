Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 7 grubu tespit etti. Ekipler, Irak, Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu57 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

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