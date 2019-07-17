Kırklareli'nde 57 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 7 grubu tespit etti.
Ekipler, Irak, Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
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