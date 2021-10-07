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Yerel Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:46:00 -
Kırklareli'nde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla H.A.S. ve M.D. gözaltına alındı.

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