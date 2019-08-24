Kırklareli'nde 36 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
Jandarma ekiplerince, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan dört grup belirlendi.
Ardından yapılan çalışmayla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 36 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenlereorganizatörlük yaptığı iddiasıylaT.Y. ve N.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y. tutuklandı, N.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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