Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 18 sığınmacı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç ve Ahlatlı köylerinde Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 18 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.