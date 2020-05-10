Kırklareli'nde 100 yaşından büyük 19 annenin Anneler Günü kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 100 yaşının üzerindeki anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Bilgin, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 102 yaşındaki Nuriye Korkmaz'ı ziyaret edip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak Korkmaz ile evinin camından görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Bilgin, daha sonra Hz. Hatice Vakfı ve valilik tarafından hazırlanan hediyeleri Korkmaz'a verdi.

Toplumun en küçük yapı taşlarını aileler, ailelerin de temelini annelerin oluşturduğunu ifade eden Bilgin, annelerin; hoşgörünün, karşılıksız özveri, sevgi ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı ve hayatla aramızdaki en güçlü bağlar olduğunu söyledi.

Bilgin, koronavirüs sürecinin inşallah en kısa sürede aşılacağını anlattı.

Korkmaz da ziyaretten çok memnun olduğunu bildirdi.

Daha sonra kentte yaşayan ve 100 yaşından büyük olan 18 anne ziyaret edildi, Anneler Günleri kutlandı.







