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Aktüel Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:35:38 -
Kırklareli'nde 10 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli-Bulgaristan sınırında yakalanan 10 sığınmacı, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 10 sığınmacı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinde, Bulgaristan'a geçtikten bir süre sonra yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyalarının alındığını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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