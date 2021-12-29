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Eğitim Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Kırklareli'de yarın okul var mı?
Eğitim

Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Kırklareli'de yarın okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya'da kuvvetli yağış etkili oldu. Kırklareli'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Selin etkili olduğu Kırklareli’de öğrenciler yarın okullar tatil mi? Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Kırklareli'de yarın okul var mı? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 12:02:00 - 2021-12-29 12:02:23
Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Perşembe Kırklareli'de yarın okul var mı?

Trakya'da etkisini sürdüren Sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kırklareli'de yarın okullar tatil mi?

Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? sorusunu soran öğrenciler yarın okuların tatil edilip edilmediğine ilişkin Kırklareli Valiliğinden açıklama beklemekte Kırklareli'de yarın okullar tatil olacağına ilişkin valililikten henüz bir açıklama gelmedi.

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