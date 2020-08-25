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Aktüel Kırklareli'de vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kırklareli'de vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:14:25 -
Kırklareli'de vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veznedara tokat atan, savurduğu yumruğu kadın güvenlik görevlisine isabet eden kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü tartışma çıktı.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre B.P. önce vezne görevlisine tokat attı, ardından veznenin camını kırdı.

Bölgeye gelen özel güvenlik görevlileri tarafından hizmet binasının dışına çıkarılmaya çalışılan şüphelinin savurduğu yumruk kadın güvenlik görevlisine denk geldi.

Şüpheli B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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