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Yaşam Kırklareli’de şiddetli yağış etkili oldu
Yaşam

Kırklareli’de şiddetli yağış etkili oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-08 02:05:00 -

Kırklareli'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu su baskınları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli'de şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yolları ve sokakları su bastı, sokaklar adeta göle döndü.

Her yağmurda Bademlik Mahallesi'nin sular altında kaldığını söyleyen vatandaş “Her yağmurda ben bıktım, 7-8 senede her yağmurda Bademlik sular altında kalıyor. Bütün bodrum, garaj sular altında temele geldi bina yıkılacak. Belediyeden hiçbir çözüm yok” dedi.

Yollarda hareket halinde bulunan bazı araçlar adeta suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı adreslerin bodrum katını da su bastı. Gelen ihbarlar AFAD ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sağanak sebebiyle yollar ulaşıma kapandı.
Öte yandan yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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