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Aktüel Kırklareli'de karantina ihlali yapanlar karantina sürelerini yurtlarda tamamlayacak
Aktüel

Kırklareli'de karantina ihlali yapanlar karantina sürelerini yurtlarda tamamlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:38:02 -
Kırklareli'de karantina ihlali yapanlar karantina sürelerini yurtlarda tamamlayacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde karantina ihlali yapanlar, karantina sürelerini yurtlarda tamamlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin en üst seviyede devam ettiği belirtildi.

Kentte tedbirler kapsamında Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların karantina ihlali yaptığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 testi pozitif olan vatandaşlarımızın karantinada olması gerekirken, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapmaları halinde cezai işlem uygulanarak karantina sürelerini yurtlarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir."

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