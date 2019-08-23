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Kırklareli’de istismar davası

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki bir ilkokul kantininde 10 kız öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci S.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:53
Kırklareli’de istismar davası

Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki bir ilkokul kantininde 10 kız öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci S.A. ilk duruşmada tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısının mütalaasında sanığın tutukluğunun devamını istediği mahkemede sanığın kantinin dar olduğu için kız öğrencilerle sık sık çarpıştığı şeklinde ifade verdiği öğrenildi.


Demirköy’e bağlı İğneada beldesinde bir ilkokulda kantincilik yapan S.A. alı şahıs, 10 ayrı kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla Mayıs ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak tutuklanan sanık geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.



Savcı tutukluluk istedi


Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlamasıyla görülen davada, Cumhuriyet Savcısı sanığın tutukluğuna ilişkin mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın üzerine atılı çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillerin dosyada mevcut olduğunu belirtti. Savcı, bu kapsamda sanığın kanunda öngörülen ceza miktarının alt ve üst sınırları ile birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devam edilmesini kamu adına talep etti.



"Fenomen olmaya çalışıyorlar"


Öte yandan sanık S.A.’nın 10 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada sanığın avukatının, savcının mütaalasına karşı çıkarak, 300 kişilik okulda kantinin boş kalmasının mümkün olmadığını, bu doğrultuda kantinci S.A. ile kız öğrencilerin yalnız kalma ihtimalinin bulunmadığını söyledi. S.A.’nın avukatının kız çocuklarının yalan söylediğini öne sürerek, "Biz suçun işlenmediğini düşünüyoruz. Mağdurların fenomen olma istekleri dosya kapsamında birlikte değerlendirilmelidir" dediği öğrenildi.



"Bazen elim çarpabiliyor"


Sanık kantinci S.A. mahkemede yaptığı savunmada kantinin uzun, ince ve dar alanda olduğunu söyleyerek, sıkışık ve bir metrelik alanda çalıştığını öne sürdü. S.A. bu nedenle alışveriş yapan çocukların bir kısmının içeri girmesi nedeniyle çocuklarla sık sık çarpıştığını söyleyerek taciz iddialarını yalanladı. Kantincinin, "Bazen elim, bazen dirseğim çocuklara çarpmaktadır" dediği belirtildi.



Kamu yararına çalışmak istemiş


Tüm bunların yanı sıra cinsel istismar sanığının ceza alması halinde kamuya yararlı bir işte çalışmak istediği öğrenildi. Görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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