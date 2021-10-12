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Yerel Kırklareli'de feci kaza! Sürücü sıkışarak can verdi
Yerel

Kırklareli'de feci kaza! Sürücü sıkışarak can verdi

Kırklareli Pınarhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 15:23:00 -
Kırklareli'de feci kaza! Sürücü sıkışarak can verdi

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Manastır Deresi Mevki'inde 20 AAU 996 plakalı Uğur Demirhan idaresindeki otomobil, 39 DY 224 plakalı M.D. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Demirhan, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü Demirhan’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Demirhan’ın cenazesi Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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