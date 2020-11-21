  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'de Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vakası yok
Aktüel

Kırklareli'de Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vakası yok

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:00:30 -
Kırklareli'de Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vakası yok

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrolleri yapıldıktan sonra ülkeye girişlerine izin verildiğini bildirerek, "Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Millet Bahçesi yapılması planlanan alanda incelemede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Kente gelen Bulgaristan vatandaşlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor mu?" sorusuna Bilgin, tedbirlerin en üst düzeyde alındığı yanıtını verdi.

Kovid-19 salgınının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde görüldüğünü belirten Bilgin, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan herkesin kontrollerinin yapıldıktan sonra ülkeye girişlerine müsaade edildiğini kaydetti.

Salgının toplumsal sağlık problemine dönüştüğünü ifade eden Bilgin, aynı zamanda ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Bilgin, herkesin zor bir süreçten geçtiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Türkiye salgınla mücadelede başarılı ülkelerin başında geliyor. Kısıtlamalar yeniden başladı. İlimizde vakalar çok artı ancak vakaların artışı Türkiye ile paralel. İstanbul'daki vakaların artması ile ilimizde de vakalar artıyor. Artık İstanbul'a zorunlu olmadıkça gidilmesin. Lütfen İstanbul'dan da ilimizi gelinmesin. Eğer biz İstanbul ile iletişimimizi zorunla haller dışında kesmezsek vakaları kontrol etme şansımız yok."

Vali Bilgin, komşu ziyaretlerinin de sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini yapmayın. Kendi evinize kimseyi almayın, siz de gitmeyin. Maskelerimizi güzel takalım. Kurallara muhakkak uyalım." dedi.

Ülkeye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarından kaynaklı hasta sayısında artışın yaşanmadığını dile getiren Bilgin, "Biz Bulgaristan vatandaşlarının tümünün kontrollerini yapıyoruz. Ülkeye girişlerde ateşlerin ölçüyor gerekli tüm tedbirleri uyguluyoruz. Kapıların kapatılmasını gerektirecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Tedbirlerimizi en üst düzeyde tutarsak sıkıntı olmaz. Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın almalı mı, altın satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli..
Isparta'da deprem üstüne deprem!
Gündem

Isparta'da deprem üstüne deprem!

Isparta'da bir saatte peş peşe 3 deprem meydana geldi.

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Korona Virüs

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelinde..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay