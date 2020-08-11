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Aktüel

Kırklareli Valisi Bilgin: "Koronavirüs mücadelesi aslında bitmedi, başlamadı bile"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:23:37 -
Kırklareli Valisi Bilgin: "Koronavirüs mücadelesi aslında bitmedi, başlamadı bile"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Koronavirüs mücadelesi aslında bitmedi, başlamadı bile." dedi.

Vali Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile İstasyon Caddesi'ndeki restoran ve kafeleri denetledi.

Esnafla bir araya gelen Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sosyal mesafe ve maskenin önemini vurguladı.

Bilgin, bazı vatandaşların havaların ısınmasıyla rehavete kapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimlerin artırıldığını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Koronavirüs mücadelesi aslında bitmedi, başlamadı bile. O kadar net söylüyorum. Önümüzdeki süreç geçmiş süreçten çok daha uzun, çok daha meşakkatli ve çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. Bizler yazla birlikte 'Vakalar azaldı.', 'Bu iş zaten geçer, biter.', 'Zaten gencim.', 'Bir rahatsızlığım yok.', 'Bu önemli değil.' dersek önce kendimize sonra da topluma haksızlık etmiş oluruz."

Kovid-19'un toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çeken Bilgin, bununla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüsün ekonomik sorunları da beraberinde getirebileceğini belirten Bilgin, herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kentte semt pazarları, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler devam ediyor.



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