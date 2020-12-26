Kırklareli Valisi Bilgin kente girecek kişilere PCR testi yapılması zorunluluğu bulunmadığını bildirdi:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kente girecek herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.



Vali Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Türk Kızılaya kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Kovid-19 testi yapılmadan kente giriş yok", "Kırklareli Valiliğinden flaş karar", "Herkese Kovid-19 testi yapılacak" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen bazı kişiler arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamanın yanlış yorumlandığını vurgulayan Bilgin, şunlar kaydedildi:



"Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle 'İlimize girişlerde Kovid-19 testi zorunluğu getirildi.' gibi bir karar söz konusu değil. Bu kararı alma yetkisi zaten Valiliğin değil. Bazı basın kuruluşlarında bu haber dönüyor."

Kırklareli'nin İstanbul'a yakın olması nedeniyle gidiş gelişlerin yoğun olduğunu aktaran Bilgin, uyarılara rağmen ev ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşların yakınlarından ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 testi yapılması yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

Basında çıkan haberlerin ardından ikinci bir açıklama yaptıklarını ancak bu açıklamanın bazı basın kuruluşlarınca yayımlanmadığını anlatan Bilgin, "Valilik olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen açıklamamızın basında maalesef yer almadığını, basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Ülkemizde en önemli şey, bu ülke insanının yarını için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye hepimizin ortak olması gerekiyor." dedi.

Bilgin, İl Hıfzıssıhha Kurulunun tarama testine ilişkin alınan karar hükmünü de, kötü niyetli anlayanlar ve "Türkçe okumayı bilmeyenler" için değiştirdiklerini belirtti.

"Yanlış haber yapanları yüce Allah'a havale ediyorum" diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"İl dışından gelecek vatandaşlarımıza Kovid-19 testi zorunluluğu getirdiğimiz hiçbir karar söz konusu değil. Aldığımız karar net. Eğer biz il dışından gelenlere korona testi zorunluluğu getirsek alacağımız karar şöyle olur; 'Kırklareli iline dışarıdan gelen tüm vatandaşlara Kovid-19 testi zorunluluğu getiririz.' deriz. İl girişlerinde de bunu zorunlu tutarız. 'Test olmayanı içeriye almayız.' diye bir karar alırız. Böyle alınmış bir karar yok, böyle bir niyetimiz de yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Zaten Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu kararları alma yetkisi Valiliğin değil."







