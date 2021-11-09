Kırklareli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 9.11.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.klu.edu.tr internet adresinden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapabilecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri: 09/11/2021-23/11/2021 (Mesai sonu)

Başvuru Adresi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası D-E Blok Kat: 3 Kayalı Kampüsü / KIRKLARELİ

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilanda indirme linki verilecektir)

2) Fotoğraf (Forma yapıştırılacak)

3) Kimlik fotokopisi

4) Öğrenim belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5) KPSS sonuç belgesi

6) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.)

7) Sertifika talep edilen ilanlar için ilgili sertifika fotokopisi

8) Özgeçmiş

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