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Ekonomi Kırklareli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Kırklareli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kırklareli Üniversitesi çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 14:26:00 -
Kırklareli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 9.11.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.klu.edu.tr internet adresinden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapabilecektir. Posta ile yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  değerlendirmeye alınmayacaktır.  Yanlış birime  ve/veya  adrese teslim edilmesinden,  posta ile başvuran  adayların  başvurularının,  postadaki  gecikmelerinden  Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri: 09/11/2021-23/11/2021 (Mesai sonu)

Başvuru Adresi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası D-E Blok Kat: 3 Kayalı Kampüsü / KIRKLARELİ

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilanda indirme linki verilecektir)

2) Fotoğraf (Forma yapıştırılacak)

3) Kimlik fotokopisi

4) Öğrenim  belgesi  (Başvuruda  bulunacak  olan  adaylar  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapılabilecektir.  Yabancı yükseköğretim kurumu   mezunlarının   diplomalarının   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   denkliğini   gösteren   belgesinin   başvuruda   ibraz   etmesi gerekmektedir.)

5) KPSS sonuç belgesi

6) Onaylı   Hizmet/Tecrübe   Belgesi   (Hizmetin   yerine   getirildiği   kamu   kurum   ve   kuruluşu/şirket   hizmet   belgesi   veya   onaylı   bir   yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.)

7) Sertifika talep edilen ilanlar için ilgili sertifika fotokopisi

8) Özgeçmiş

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