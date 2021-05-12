Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi, açık bulunan kadrolarına ilgili yönetmelik ve kanunlar doğrultusunda Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Başvurular 11.05.2021 tarihinten itibaren 15 gün geçerli olacak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
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