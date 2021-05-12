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Ekonomi Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi, açık bulunan kadrolarına ilgili yönetmelik ve kanunlar doğrultusunda Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:00:00 -
Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Başvurular 11.05.2021 tarihinten itibaren 15 gün geçerli olacak.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Profesör  kadrosu  başvurusunda  istenen  evraklar  (Öğretim  Üyesi  İlan  Başvuru  Formu  ve  Aday  Etkinlik  Puan  Tablosu  hariç  aşağıda  istenen  tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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