Kırklareli Ramazan İmsakiyesi 2022! Diyanet 2022 Kırklareli imsak, iftar, sahur, akşam ezan saati...

Kırklareli Ramazan İmsakiyesi çıktı. Kırklareli 2022 İmsakiye takvimine göre ilk gün sahur vakti kaçta girecek ve ilk iftar saat kaçta açılacak belli oldu. 2022 Ramazan Ayı Kırklareli İmsakiyesi - Kırklareli saat kaçta iftar yapıyor?, Kırklareli sahur ve iftar vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Onbir ayın Sultanı 2022 yılı Mübarek Ramazan Ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahur yapılacak. İşte Kırklareli Ramazan imsakiyesi 2022.

Ramazan imsakiyesi 2022 Kırklareli

Oruca niyet nasıl yapılır?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir. Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır. Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise ”imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.

Oruçlu kimse abdest alırken hataen boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabiResûlullah'a (s.a.s.); “Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resulullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) sana Allah yedirip içirdi.”(EbûDâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir. Şâfiî mezhebine göre orucu bozan bir işi; gerek hataen, gerek unutarak yapmakla oruç bozulmaz.