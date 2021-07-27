Kırklareli OSB’de hedef 95 fabrika ile 25 bin istihdam

Kızılcıkdere köyünde 1990 yılında faaliyete geçen, 37 firmanın üretim yaptığı OSB’de kurulum için 9 firma makine montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor. Avrupa’ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz’e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul’a yakınlığıyla yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB’de, parsellerini satın alan firmalar yatırım için proje çalışması yapıyor. Çevre illerdeki OSB’lere göre birçok avantajı bulunan Kırklareli OSB’de yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısı ve istihdamın önemli oranda artırılması amaçlanıyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli OSB’nin son zamanlarda yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi. OSB’de altyapı çalışmalarının ve yolların tamamlandığını belirten Bilgin, OSB alanının genişlemesiyle birlikte yeni yatırımcıların da bölgede yerlerini aldığını ifade etti. Bilgin, “Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde 37 fabrikamız var. Toplam çalışan sayımız da 3 bin 500. Yeni yatırımlarla fabrika sayısı 95’e, çalışan sayısı ise birinci etapta 10 bine, ikinci etapla 15 bin ve tamamlandığında 25 bine çıkacak” dedi.