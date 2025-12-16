Kırklareli OSB’de gelecek masaya yatırıldı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kırklareli OSB’nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Trakya’nın gelişen ve büyüyen cazibe merkezlerinden biri hâline getirilmeye çalışılan Kırklareli OSB’nin, üretim ve istihdamda üstlendiği stratejik rol değerlendirildi.

Vali Turan, Kırklareli Valiliği olarak, üretimi destekleyen, yatırımcıyı teşvik eden, istihdamı önceleyen bir anlayışla Kırklareli'nin ekonomik geleceğini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.