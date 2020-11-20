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Ekonomi Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak
Ekonomi

Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak

Yeni yatırımlarla yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:08:19 -
Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 19 yatırımcı tarafından 2 milyar 97 milyon 991 liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, OSB'nin stratejik konum avantajlarının yanı sıra yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlandığı ve yatırımcıların gözdesi haline geldiği belirtildi.

Son 4 ayda 19 yatırımcı firmaya toplam 605 bin 688 metrekare sanayi parseli tahsisinin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, yeni yatırımlarla yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği kaydedildi.

OSB'nin hızla geliştiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgemize 2 milyar 97 milyon 991 bin 560 lira değerinde ek yatırım gerçekleştirilecek. Kırklareli OSB, onaylanan yeni Revizyon İmar Planı ile katılımcılarına sağladığı avantajlarına bir yenisini daha eklemiştir. Yeni imar planında Kırklareli OSB'de yapılaşma şartı olan KAKS yüzde 70 iken yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bu sayede Kırklareli OSB katılımcıları önceki yapılaşma haklarına ilave olarak fazladan yüzde 30 imar hakkına sahip olmuşlardır. Kırklareli OSB'nin güçlü altyapısının desteklenerek cazibesinin artırılması ve görünürlüğün sağlanması amacıyla giriş tak tasarımı, firma totemleri ile yönlendirme tabelaları ve trafik işaretleri çevre düzenlemesi, güvenlik kamera sistemleri, ağaçlandırma ve peyzaj projelendirmeleri yapılmış, projenin ihale çalışması yapılmaktadır."

Açıklamada, OSB'de 16 derslik, 3 atölye ve spor salonundan oluşan gıda, makine ve kimya bölümlerinin açılacağı meslek lisesi ile ilgili konsept proje hazırlandığı da bildirildi.


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