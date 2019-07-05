Kırklareli OSB cazibe haline geliyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in destekleriyle yükselişe hız kazanan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Türkiye genelinde de yatırıma müsait alanlar için ön plana çıkmaya devam ediyor.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin Bölgesi’nin ulaşımından altyapısına, genişleme alanlarından planlanan projeler ile cazibe haline geldiğini dile getirerek “Kırklareli Organize Sanayi Bölgemiz, şehir merkezine 12 km. mesafede, Kızılcıkdere köyü düz yol mevkisinde dedir. Dereköy Sınır Kapısı’na 50 km., Kapıkule Sınır Kapısı’na 95 km., Çorlu Havalimanına 105 km., İstanbul Hava Limanına 160 km. Tekirdağ Asyaport Limanına 115 km., İstanbul Ambarlı Limanına 180 km. ve Bulgaristan Burgaz Limanına ve Havalimanına 130 km. uzaklıkta bulunan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, üzerinde yer aldığı duble yolun Kuzey Marmara Otobanına bağlantı yollarının yakın gelecekte tamamlanacak olması itibariyle de Yavuz Sultan Selim Köprüsüne de yakın mesafede yer almaktadır.” dedi.

Vali Bilgin Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nin, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarına yakınlığı da değerlendirildiğinde büyük lojistik imkanlar içeren bir konuma ve genişleme potansiyeli ile de artan yatırım taleplerine cevap verebilecek durumda olduğunu söyledi.

Proje ve peyzaj çalışması başladı

Bir çok proje ve peyzaş çalışmalarının başladığını söyleyen Bilgin"Kırklareli OSB’de bu gün itibariyle; 17,2 km. kanalizasyon şebekesi, 12,4 km. yağmur suyu uzaklaştırma şebekesi, Kırklareli Barajından 14,5 km. isale terfi hattı su şebekesi, 4000 m3’lük su deposu ve 540 m3/h su tedarik kapasiteli terfi merkezi, 20.000m3/h kapasiteli 13,6 km. doğalgaz şebekesi, İki indirici merkezden yedekli olarak 4 fiderden beslenen, 100MW kapasiteye kadar güç dağıtım sağlayabilen manevralı ring sistemi 10,4 km. elektrik şebekesi, 5,5 km. iki gözden oluşan yer altı galeri sistemi, C30/37 fiber donatılı 25cm kalınlıkta toplam 13,5 km. beton yollar, 2.800 m/gün atık su arıtma kapasitesine sahip atık su arıtma tesisi, 4,5 km. dere ıslahı çalışmaları başta olmak üzere, altyapı yatırımları büyük ölçüde tamamlanmış olup meslek lisesi, meslek yüksekokulu, açık ve kapalı spor tesisleri, kreş, OSB idari binası, otel ve ticaret alanları içeren bir eğitim kampüsü ve ticaret merkezinin kurulması için konsept bir proje ve peyzaj çalışması başlatılmıştır.” ifade etti.

Kırklareli OSB 71 parsele ulaştı

Bu gün itibariyle tahsisli parsel sayısı 71 parsele ulaşan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde üretime geçme miktarındaki artış elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerindeki artışlardan da anlaşılabildiğini ifade eden Vali Osman Bilgin “Bu durum sanayi parsellerinin amacına uygun olarak üretime yönelik tahsis edildiği ve tahsisi yapılan parsellerin hızla üretime geçtiklerini göstermektedir. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, IV Sınıf Arazi yapısına ve hafriyat maliyetleri düşük %2,5 eğimli topografyasıyla IV. derece deprem kuşağındadır. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bu gün itibariyle toplam 33 adet 6.500 m2’den 500.000 m2’ye kadar çeşitli büyüklüklerde boş sanayi parselleri mevcuttur. Yaklaşık 2,5 milyon m2 sanayi alanı, 400 bin m2 sosyal donatı alanı, 300 bin m2 yol ve otoparklar ve 470 bin m2 sağlık koruma bandı alanı içeren Kırklareli OSB, toplam 3.670.000 m2 alan üzerindedir. Sosyal donatı alanları ile birlikte 111 parselden oluşan ve 104 sanayi parseli bulunan OSB’de; 33 parselde üretim, 5 parselde inşaat sonrası makine montaj çalışmaları, 13 parselde inşaat faaliyetleri ve 20 parselde de tahsis sonrası proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Karma bir organize sanayi bölgesi olan Kırklareli OSB’de, iplik-konfeksiyon-çorap imalatlarıyla çeşitlenen tekstil, gıda, makine ekipmanları,alüminyum profil, terlik ve ayakkabı, mdf, enerji ve beton santral ekipmanları başta olmak üzere çeşitli sanayi imalatları gerçekleşmektedir.Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin; Planlaması, Altyapısı, Ulaşımdaki ana arterlere ve Avrupa’ya açılan kapılara yakınlığı, Çevresel etkisi minimum ve katma değeri yüksek tesislerin oluşturduğu katılımcı profili yönleriyle Kırklareli’nin geleceğinde önemli bir rolü bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.