Kırklareli köylerinin sokakları yenileniyor
Kırklareli İl Özel İdaresi; Kırklareli Merkez, Kofçaz ve Vize ilçeleri köylerine parke taşı döşenmesi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek ve köy yollarını yenileyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez İlçe Dereköy Köyü, Kofçaz İlçesi Tastepe, Ahmetler köyleri ve Vize İlçesi Müsellim Köyü köyiçi yollarının parke taşı döşeme işinin ihalesini 08.03.2021 tarih ve saat 14:00’te Karacaibrahim mah. Mecidiye Sok. No:67 Merkez/Kırklareli adresinde gerçekleştirecek.
İş, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak 60 (Altmış) takvim günü içinde bitirilecek.
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