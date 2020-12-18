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Aktüel Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:26:01 -
Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çengeloğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Çengeloğlu, "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafı için oy kullandı.

Çengeloğlu, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya katıldığını söyledi.

Fotoğrafları çok beğendiğini ve anlamlı bulduğunu bildiren Çengeloğlu, kendisinin de fotoğraf çekme konusunda merakı olduğunu dile getirdi.

Çengeloğlu, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

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