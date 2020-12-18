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Aktüel Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:48:09 -
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Kapağan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Kapağan, "haber" kategorisinde Jason Zenda'nın "Çin'den Yayılan Salgın", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğrafını oyladı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kapağan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.


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